Магнитные бури: будет ли штормить 25 августа

Сегодня, 25 августа, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. По прогнозам ученых, в ближайшие два дня на Землю обрушится магнитная буря силой в четыре балла по девятибалльной шкале.

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

В Центре прогнозирования космической погоды (США) также сообщают, что до конца рабочей недели уровень геомагнитной активности будет сохраняться в пределах одного-трех баллов по девятибалльной шкале.

Однако ближе к вечеру пятницы, 25 августа, возмущения магнитосферы резко подскочат с двух до четырех баллов по геомагнитной шкале, что уже расценивается специалистами как геомагнитная буря.

Стихия будет бушевать целые сутки, и уровень возмущений не будет опускаться ниже четырех баллов. Однако согласно прогнозу экспертов, уже вечером в субботу, 26 августа, уровень геомагнитной активности вновь вернется к двум баллам.

Специалисты предполагают, что магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний здоровья у метеочувствительных людей. Их может беспокоить усталость, слабость, недомогание, «скачки» артериального давления, нарушения сердечного ритма и головные боли.

В дни магнитных бурь рекомендуют тщательно следить за здоровьем, не пропускать прием назначенных препаратов и контролировать артериальное давление. Также врачи советуют не злоупотреблять жареной пищей, отказаться от курения и алкоголя, пить больше воды. Медики советуют прогулки на свежем воздухе и правильный режим сна.