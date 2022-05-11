Магнитные бури: будет ли «штормить» 11 мая?

Каков прогноз космической погоды на среду, 11 мая 2022 года?

Как информирует сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Напомним, ранее специалисты спрогнозировали в мае этого года пять магнитных бурь. До конца месяца нам предстоит пережить еще три.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, обострение хронических заболеваний.