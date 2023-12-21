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Магнитные бури: будет ли шторм 21 декабря

Магнитные бури: будет ли шторм 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют спокойную геомагнитную обстановку.

Магнитные бури являются результатом взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли и могут влиять на людей различными способами. Они могут длиться от 12 часов до трех суток.

Некоторые люди могут плохо себя чувствовать во время магнитных бурь. Симптомы бывают довольно разными. К примеру, головная боль, высокое или низкое давление, нарушение сердечного ритма, повышенную утомляемость, а также боли в мышцах и суставах.

Прогноз космической погоды на декабрь:

магнитные бури

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

  • Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.
  • Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.
  • Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.
  • Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.
  • Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.
  • Постарайтесь меньше нервничать.
  • Перед сном принимайте контрастный душ.
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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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