Магнитные бури: будет ли опасной среда 5 апреля

Ученые прогнозируют в апреле этого года не менее восьми магнитных бурь разной степени интенсивности. В то же время, согласно данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, солнечная активность во втором месяце весны будет сохраняться на низком уровне. И в среду, 5 апреля, 2023 года, существенных геомагнитных волнений на Земле, как и мощных вспышек на Солнце, не ожидается.

Между тем, специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозировали на сегодняшний день «возможные периоды штормовой космической погоды». Так что метеозависимым людям все же следует внимательнее следить за состоянием здоровья.

По прогнозам, неспокойными днями могут оказаться 7, 10, 18 и 20 апреля. Вместе с тем, стоит отметить, что Солнце непостоянно и прогноз магнитных бурь на длительный срок еще может поменяться.

Магнитные бури: что это?

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли с разной длительностью и интенсивностью. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Магнитные бури могут вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, а более сильные – почти все люди на планете.

При этом на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Как уберечься от магнитных бурь?

В дни магнитных бурь рекомендуется:

Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, придерживаться нормального распорядка дня и полноценно высыпаться – не менее 7-9 часов в сутки; Нежелательно пить много кофе, его стоит заменить травяными чаями. Не рекомендуется острая, соленая, вредная пища и алкоголь; В дни магнитных бурь утром поможет взбодриться небольшая зарядка, контрастный душ, пробежка. Днем желательно погулять на свежем воздухе или провести время за городом; Вечером стоит отдохнуть и заняться спокойными занятиями – почитать книгу, посмотреть легкий фильм, принять расслабляющую ванну; Кроме того, не стоит поддаваться на провокации в такие дни, ввязываться в конфликты, спорить и проявлять агрессию; Людям с хроническими заболеваниями стоит снизить активность, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, пить достаточно воды и держать под руками необходимые препараты.