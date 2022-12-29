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Магнитные бури: благоприятен ли прогноз на 29 декабря

Магнитные бури: благоприятен ли прогноз на 29 декабря

По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в четверг, 29 декабря 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается, однако возможны «отдельные возмущенные периоды». Так что тем, кто зависит от капризов погоды, а также обладателям хронических болезней не следует терять бдительности.

Напомним, что колебания геомагнитного поля Земли (каковыми и являются магнитные бури) могут негативно повлиять на самочувствие как метеозависимых, так и на пожилых людей и беременных женщин. Они могут испытывать головные боли, головокружение, раздражительность и подавленное настроение, боли в суставах. Также возможно повышение либо снижение давления, нарушение сна, чувство апатии и тревоги.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя.

В дни магнитных бурь необходимо пить много воды либо травяного чая. Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад. Можно пропить успокаивающие травяные настойки либо добавить их в чай. Пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы могут помочь легче пережить магнитные колебания.

По прогнозам, в январе 2023 года нас ждут несколько магнитных бурь средней и слабой мощности. Они не окажут значительного влияния на состояние человека, но могут вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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