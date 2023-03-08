Магнитные бури 8 марта: как не дать им испортить праздник

В среду, 8 марта 2023 года ученые предупреждают о повышенной геомагнитной активности и периодических магнитных бурях. Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Что такое магнитные бури

Из-за вспышек на солнце, которые произошли вчера и позавчера, к Земле устремились потоки заряженных солнечных частиц, что привело к повышенной геомагнитной активности. При контакте потока заряженных солнечных частиц с магнитной оболочкой нашей планеты и возникают так называемые, магнитные бури (правильное название — геомагнитные бури).

При этом в этот раз вспышка на солнце была такой силы, что она может повлиять на работу электронных приборов на Земле. И страдает от магнитных бурь не только техника, но и люди.

Влияние магнитных бурь на человеческий организм

В дни магнитных бурь могут присутствовать такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

обострение хронических заболеваний;

повышение или снижение артериального давления;

сильная усталость;

боль в спине;

бессонница.

Для кого магнитные бури наиболее опасны

Особенно внимательными к своему здоровью в такие периоды следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Как снизить вред от магнитных бурь

Во время активных магнитных бурь нужно внимательно относиться к своему состоянию здоровья, защищать свой организм от солнечного воздействия и делать все, чтобы избежать обострения хронических болезней.

Также рекомендуется соблюдать режим сна. Старайтесь ложиться спать в одно и то же время каждый вечер и отдыхать не менее 8 часов.

Не забывайте и о водном балансе организма. В период магнитных бурь следует потреблять большее количество жидкости и избегать продуктов, задерживающих жидкость в организме. Исключите из рациона все жареное, острое, жирное, соленое и копченое.

Не будет лишней спокойная прогулка на свежем воздухе.