Магнитные бури 8 декабря: каким будет этот день?

Серьезных магнитных бурь в четверг, 8 декабря 2022 года, не ожидается. Возможны лишь отдельные возмущенные периоды.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины информируют.

Напомним, что магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно с хроническими заболеваниями.

Особенно внимательными к своему здоровью в этот период нужно быть людям со склонностью к повышенному артериальному давлению и сердечно-сосудистыми недугами. Именно им обязательно следует знать, когда ждать очередного «шторма».

Ученые считают, что магнитные бури слабой и умеренной мощности не могут влиять на человека. Однако именно в такие дни люди отмечают ухудшение своего здоровья.

При магнитных бурях многие люди жалуются на быструю утомляемость, головные боли, проблемы со сном, обострение хронических заболеваний, ухудшение общего самочувствия, тревожность, раздражительность, скачки давления и учащенное сердцебиение.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.