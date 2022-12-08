Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури 8 декабря: каким будет этот день?

Магнитные бури 8 декабря: каким будет этот день?

Серьезных магнитных бурь в четверг, 8 декабря 2022 года, не ожидается. Возможны лишь отдельные возмущенные периоды.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины информируют.

Напомним, что магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно с хроническими заболеваниями.

Особенно внимательными к своему здоровью в этот период нужно быть людям со склонностью к повышенному артериальному давлению и сердечно-сосудистыми недугами. Именно им обязательно следует знать, когда ждать очередного «шторма».

Ученые считают, что магнитные бури слабой и умеренной мощности не могут влиять на человека. Однако именно в такие дни люди отмечают ухудшение своего здоровья.

При магнитных бурях многие люди жалуются на быструю утомляемость, головные боли, проблемы со сном, обострение хронических заболеваний, ухудшение общего самочувствия, тревожность, раздражительность, скачки давления и учащенное сердцебиение.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить