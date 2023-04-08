Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури 8 апреля: ждать ли космический шторм?

Магнитные бури 8 апреля: ждать ли космический шторм?

Сегодня, в субботу, 8 апреля 2023 года, ученые говорят об отдельных возмущенных периодах в геомагнитной оболочке. Но считать это магнитной бурей нельзя. Такой прогноз дает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Как магнитные бури действуют на людей

В сообщении говорится, что сегодня ожидаются отдельные возмущенные периоды. Это значит, что у метеозависимых людей могут быть головные боли из-за магнитных бурь, хотя большинство людей ничего не заметят.

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять даже на здорового человека. В дни магнитных бурь возможны скачки давления, головные боли, бессонница, повышение температуры тела. Многие метеозависимые люди жалуются на повышенную раздражительность, агрессивность. Также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний

Можно ли защититься от магнитной бури

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

  • вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;
  • полноценно отдыхать и высыпаться;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;
  • по возможности избегать стрессов;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Магнитные бури 7 апреля: пятница будет спокойной?
    Магнитные бури 7 апреля: пятница будет спокойной?

    Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье человека. Во время магнитных бурь метеозависимые, пожилые и хронически больные люди могут почувствовать себя очень плохо. И поэтому очень важно заблаговременно знать прогноз этих неблагоприятных явлений.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури 6 апреля: сегодня ожидается космический шторм
    Магнитные бури 6 апреля: сегодня ожидается космический шторм

    6 апреля 2023 года, в понедельник, будет повышенная геомагнитная активность которая порой будет доходить до штормовой космической погоды. Другими словами — сегодня довольно сильная магнитная буря. Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: будет ли опасной среда 5 апреля
    Магнитные бури: будет ли опасной среда 5 апреля

    Ученые прогнозируют в апреле этого года не менее восьми магнитных бурь разной степени интенсивности. В то же время, согласно данным Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, солнечная активность во втором месяце весны будет сохраняться на низком уровне. И в среду, 5 апреля, 2023 года, существенных геомагнитных волнений на Земле, как и мощных вспышек на Солнце, не ожидается.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Прогноз космической погоды 4 апреля: будет ли магнитная буря?
    Прогноз космической погоды 4 апреля: будет ли магнитная буря?

    Возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце, а проще говоря, магнитные бури, могут негативно повлиять не только на системы связи, но и на наше здоровье. А в апреле, как ожидается, они будут разной интенсивности – как слабые и средней мощности, так и довольно сильные.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури 3 апреля: есть ли опасность сегодня
    Магнитные бури 3 апреля: есть ли опасность сегодня

    Сегодня, в понедельник, 3 апреля 2023 года, ученые обещают отдельные возмущенные периоды. Но считать это магнитной бурей нельзя. Такой прогноз дает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить