По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в среду, 7 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.
Магнитное поле Земли выполняет роль щита, который защищает нашу планету от воздействия солнечного ветра — потока заряженных частиц от Солнца. Во время особенно мощных солнечных вспышек интенсивность этого потока резко возрастает, и тогда Земля сталкивается с геомагнитным возмущением или магнитными бурями.
Многие люди вообще не ощущают изменений во время геомагнитных колебаний. Однако есть категории пациентов, более склонных к воздействию солнечной активности — это гипертоники, гипотоники, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также лица с повышенной эмоциональной чувствительностью. Типичные симптомы, чтобы определить, что организм реагирует именно на магнитные бури:
- Головная боль или ощущение тяжести в области висков.
- Повышенная раздражительность и перепады настроения.
- Колебания артериального давления, особенно у метеозависимых людей.
- Нарушения сна: от бессонницы до чрезмерной сонливости.
- Снижение концентрации и работоспособности.
Такие проявления объясняются тем, что при изменении геомагнитного фона организм может испытывать кратковременные трудности с процессами регуляции нервной и сердечно-сосудистой систем.
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Как пережить магнитные бури: главные советы
- Следите за прогнозами. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, полезно просматривать метеорологические сайты, где публикуются даты и интенсивность магнитных бурь. Это даёт возможность заранее скорректировать свой график и подготовиться.
- Контролируйте артериальное давление. Если у вас есть проблемы с давлением, в период повышенной магнитной активности стоит чаще его измерять. Так вы своевременно заметите отклонения и сможете принять меры (принять препараты по рекомендации врача).
- Поддерживайте водный баланс. Достаточное количество жидкости, преимущественно чистой воды или лёгких травяных чаёв, помогает сердечно-сосудистой системе справиться с нагрузкой. Это особенно важно, если вы ощущаете головную боль или слабость.
- Избегайте переутомления и стресса. Магнитные бури могут усиливать психоэмоциональное напряжение. Постарайтесь ограничить конфликтные ситуации, не перегружать себя тяжёлой работой и придерживаться режима отдыха.
- Следите за питанием. Во время геомагнитных колебаний лучше ограничить жирную и солёную пищу, которая может негативно влиять на давление и сосуды. Добавьте в рацион больше овощей, фруктов, лёгких белковых продуктов.