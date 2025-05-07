По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в среду, 7 мая, ожидается солнечная активность с К-индексом 5 (красный уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.

Магнитное поле Земли выполняет роль щита, который защищает нашу планету от воздействия солнечного ветра — потока заряженных частиц от Солнца. Во время особенно мощных солнечных вспышек интенсивность этого потока резко возрастает, и тогда Земля сталкивается с геомагнитным возмущением или магнитными бурями.

Многие люди вообще не ощущают изменений во время геомагнитных колебаний. Однако есть категории пациентов, более склонных к воздействию солнечной активности — это гипертоники, гипотоники, люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также лица с повышенной эмоциональной чувствительностью. Типичные симптомы, чтобы определить, что организм реагирует именно на магнитные бури:

Головная боль или ощущение тяжести в области висков.

Повышенная раздражительность и перепады настроения.

Колебания артериального давления, особенно у метеозависимых людей.

Нарушения сна: от бессонницы до чрезмерной сонливости.

Снижение концентрации и работоспособности.

Такие проявления объясняются тем, что при изменении геомагнитного фона организм может испытывать кратковременные трудности с процессами регуляции нервной и сердечно-сосудистой систем.

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Как пережить магнитные бури: главные советы

Следите за прогнозами . Чтобы избежать неприятных сюрпризов, полезно просматривать метеорологические сайты, где публикуются даты и интенсивность магнитных бурь. Это даёт возможность заранее скорректировать свой график и подготовиться.

Контролируйте артериальное давление. Если у вас есть проблемы с давлением, в период повышенной магнитной активности стоит чаще его измерять. Так вы своевременно заметите отклонения и сможете принять меры (принять препараты по рекомендации врача).