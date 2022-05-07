Магнитные бури: 7 мая может «заштормить»

Будет ли сегодняшний день благоприятным в плане космической погоды? Ответ на этот вопрос «Одесской жизни» дал сотрудник Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины Михаил Рябов.

По прогнозам специалистов, в субботу, 7 мая 2022 года, ожидается повышенная геомагнитная активность. Возможны периоды штормовой космической погоды, а это может неблагоприятно сказаться на самочувствии не только метеозависимых, но и вполне здоровых людей.

Особенно осторожными в этот период следует быть людям со склонностью к гипертонии и другим сердечно-сосудистым, а также неврологическим недугам.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует включить в свой рацион разжижающие кровь продукты и употреблять больше жидкости (кроме кофе и алкоголя).

В дни магнитных бурь следует избегать длительных поездок и физических перегрузок, а также стрессовых ситуаций.

Напомним, в мае этого года прогнозируют несколько сильных магнитных бурь.