Магнитные бури 7 апреля: пятница будет спокойной?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье человека. Во время магнитных бурь метеозависимые, пожилые и хронически больные люди могут почувствовать себя очень плохо. И поэтому очень важно заблаговременно знать прогноз этих неблагоприятных явлений.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в пятницу, 7 апреля 2023 года, геомагнитная обстановка на земле будет спокойная, а значит мощных магнитных бурь можно не опасаться.

Магнитные бури в апреле: прогноз

Как сообщает погодный сайт Meteoagent, очередной метеоудар на нас может обрушиться в начале следующей недели. Так, на 10-11 апреля прогнозируют магнитную бурю. Правда, как ожидается, она будет слабой.

Такой же силы магнитная буря ожидается и 16-17 апреля. А вот в конце месяца, примерно 20-21 апреля, геомагнитный шторм обещает быть довольно мощным.

Как защититься от магнитных бурь

пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая;

откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна;

ешьте меньше жареной, острой и жирной еды, но больше сезонных овощей и зелени;

увеличьте физическую активность и больше ходите пешком;

регулярно проветривайте комнату и больше бывайте на свежем воздухе;

постарайтесь меньше нервничать;

перед сном принимайте контрастный душ.

Придерживайтесь этих рекомендаций в опасные дни, и бури пройдут для вас незаметно.