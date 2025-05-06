По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, 6 мая ожидается умеренная геомагнитная активность. Согласно прогнозу, уровень солнечной активности будет находиться в пределах К-индекса 3.67, что соответствует средним магнитным бурям.

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Как магнитные бури могут повлиять на ваше самочувствие?

Магнитные бури могут влиять на самочувствие по-разному – от легкого дискомфорта до заметного ухудшения состояния у людей с повышенной чувствительностью. Вот несколько аспектов, которые могут изменяться во время магнитных бурь:

Нарушения сна и утомляемость . Многие люди замечают, что в период магнитных бурь им сложнее заснуть или их сон становится менее глубоким, что приводит к ощущению усталости и снижению работоспособности на следующий день.

Изменения настроения. Некоторые чувствуют повышенную раздражительность, тревожность или даже легкую депрессию. Это может быть связано с воздействием изменений магнитного поля на нейрохимические процессы в головном мозге.

Физические симптомы. Магнитные бури могут провоцировать головные боли, колебания артериального давления, появление болей в мышцах и суставах, а у некоторых – и сердечно-сосудистые нарушения, например, нерегулярное сердцебиение.

Обострение хронических заболеваний. Люди, страдающие от хронических болезней, особенно сердечно-сосудистой системы и нервной системы, могут заметить ухудшение самочувствия в периоды интенсивных магнитных бурь.

Следует отметить, что реакция на магнитные бури индивидуальна: у одних людей симптомы могут практически отсутствовать, а другие замечают значительные изменения в самочувствии. Если вы чувствуете, что в такие периоды ваше самочувствие ухудшается, можно попробовать соблюдать режим отдыха, уделять внимание релаксации и, при необходимости, обратиться за консультацией к врачу.