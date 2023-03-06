Магнитные бури 6 марта: кому сегодня следует быть осторожным

6 марта 2023 года, в понедельник, прогнозируют повышенную геомагнитную активность, которая временами будет переходить в магнитную бурю. Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Откуда берутся магнитные бури

Из-за вспышек на солнце, которые произошли вчера и позавчера, к Земле устремились потоки заряженных солнечных частиц, что привело к повышенной геомагнитной активности. При контакте потока заряженных солнечных частиц с магнитной оболочкой нашей планеты и возникают так называемые, магнитные бури (правильное название — геомагнитные бури).

При этом в этот раз вспышка на солнце была такой силы, что она может повлиять на работу электронных приборов на Земле. И страдает от магнитных бурь не только техника, но и люди.

Как магнитная буря влияет на организма человека

В дни магнитных бурь могут присутствовать такие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

обострение хронических заболеваний;

повышение или снижение артериального давления;

сильная усталость;

боль в спине;

бессонница.

Для кого магнитные бури наиболее опасны

Особенно внимательными к своему здоровью в такие периоды следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Во время активных магнитных бурь нужно внимательно относиться к своему состоянию здоровья, защищать свой организм от солнечного воздействия и делать все, чтобы избежать обострения хронических болезней.

Также рекомендуется соблюдать режим сна. Старайтесь ложиться спать в одно и то же время каждый вечер и отдыхать не менее 8 часов.

Не забывайте и о водном балансе организма. В период магнитных бурь следует потреблять большее количество жидкости и избегать продуктов, задерживающих жидкость в организме. Исключите из рациона все жареное, острое, жирное, соленое и копченое.

Не будет лишней спокойная прогулка на свежем воздухе.