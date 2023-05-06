Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури 6 мая: суббота будет спокойной?

Магнитные бури 6 мая: суббота будет спокойной?

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также здоровье человека. Во время магнитных бурь метеозависимые, пожилые и хронически больные люди могут почувствовать себя очень плохо. И поэтому очень важно заблаговременно знать прогноз этих неблагоприятных явлений.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в субботу, 6 мая 2023 года, геомагнитная обстановка на земле будет спокойная, а значит мощных магнитных бурь можно не опасаться.

Магнитные бури в мае: прогноз

Как сообщает погодный сайт Meteoagent, очередной метеоудар на нас может обрушиться в начале следующей недели. Так, на 11-17 мая прогнозируют магнитную бурю. Правда, как ожидается, она будет слабой.

Такой же силы магнитная буря ожидается и 20-25 мая. А вот в конце месяца, примерно 28 мая, геомагнитный шторм обещает быть довольно мощным.

Как защититься от магнитных бурь

  • пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая;
  • откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна;
  • ешьте меньше жареной, острой и жирной еды, но больше сезонных овощей и зелени;
  • увеличьте физическую активность и больше ходите пешком;
  • регулярно проветривайте комнату и больше бывайте на свежем воздухе;
  • постарайтесь меньше нервничать;
  • перед сном принимайте контрастный душ.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить