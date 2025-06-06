магнитные бури
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Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), уровень геомагнитной активности будет находиться в диапазоне G1–G2, что классифицируется как слабая или средняя магнитная буря. Ожидается солнечная активность с К-индексом 3,3 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитные бури возникают вследствие мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос высвобождаются заряженные частицы – протоны и электроны. Когда эти частицы достигают земной магнитосферы, происходит возмущение, которое ученые классифицируют как геомагнитную бурю.

Колебания от К-индекса 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают дискомфорта. Показатели от 5 и выше – это уже заметные бури, способные повлиять как на здоровье, так и на работу электроники. Особенно интенсивные бури (К-индекс 7–8) могут вызвать полярные сияния и нарушения в работе спутников, GPS-систем и радиосвязи.

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Воздействие на организм: что нужно знать

Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление и электромагнитное поле. У некоторых людей это вызывает негативные реакции – головные боли, усталость, эмоциональную нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.

Как поддержать себя во время магнитных бурь

  • Соблюдайте режим сна и питания.
  • Избегайте тяжелой пищи, алкоголя, кофе, чрезмерно соленого и острого.
  • Пейте много воды или травяного чая.
  • Проводите время на свежем воздухе.
  • Легкая физическая нагрузка поможет оставаться в тонусе.
  • Минимизировать стрессы и конфликты.
  • При хронических болезнях – держите под рукой лекарство.

     

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