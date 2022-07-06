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Магнитные бури 6 июля: спокойствие или шторм?

Магнитные бури 6 июля: спокойствие или шторм?

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в среду, 6 июля, геомагнитная обстановка будет спокойная.
Между тем, другие специалисты прогнозируют в этот день магнитную бурю, хоть и достаточно слабую.

Так, по сообщению Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня на Земле ожидается слабая магнитная буря. Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.

К тому же, утром и днем среды, 6 июля, ожидается пик солнечной активности.

Ранее сообщалось, что первую магнитную бурю в этом месяце следует ждать ориентировочно 8-11 июля. Также сильные магнитные бури прогнозируют на 15, 16, 22 и 23 июля. Но стоит отметить, что прогноз на такой длительный срок может быть не точным.

В дни магнитных бурь могут наблюдаться следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • сильная усталость;
  • боль в спине;
  • бессонница.

Чтобы благополучно пережить неблагоприятные дни, медики советуют:

  • просмотреть содержимое домашней аптечки и проверить, есть ли все лекарства от обострения хронических заболеваний;
  • соблюдать правила здорового образа жизни: проводить больше времени на свежем воздухе, правильно питаться;
  • не забывать о полноценном сне (для взрослых это около 7-8 часов в сутки);
  • пить больше негазированной воды, травяного чая, минимизировать употребление кофе и алкоголя;
  • избегать стрессовых ситуаций и физических перегрузок.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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