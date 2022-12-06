Магнитные бури 6 декабря: что надо знать?

6 декабря 2022 года, во вторник, из-за повышенной геомагнитной активности возможны периоды штормовой космической погоды и небольшие магнитные бури.

Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Из-за вспышек на солнце, которые произошли несколько дней назад, на Земле повысится геомагнитная активность. В результате вспышек в межпланетное пространство поступает поток заряженных частиц, который при контакте с магнитной оболочкой нашей планеты деформирует ее. Это и есть, так называемые, магнитные бури.

Неспокойная геомагнитная обстановка сохранится в течение первой недели ноября: во вторник, среду и в четверг возможны отдельные периоды малой магнитной бури.

Из-за повышенной геомагнитной активности возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Наиболее зависимы от магнитных бурь люди с заболеванием сердца, с повышенным или пониженным артериальным давлением. Во время магнитной бури возможно нарушение биоритмов организма, увеличение числа несчастных случаев из-за изменения в деятельности центральной нервной системы.

Больной и здоровый организм по-разному реагируют на изменения геофизических условий. У больных ослабляется иммунитет, появляется психическое напряжение. У здорового, наоборот, — активируется иммунная система, увеличивается работоспособность.

Так как в ближайшие дни геомагнитная обстановка неустойчивая, специалисты рекомендуют метеозависимым людям быть внимательными к своему самочувствию и носить при себе необходимые лекарственные препараты, придерживаться принципов здорового питания и хорошо высыпаться.