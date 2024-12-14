Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури: какой будет солнечная активность 14 декабря

Магнитные бури: какой будет солнечная активность 14 декабря

В субботу, 14 декабря, магнитосфера будет в норме, бурь не ожидается.

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в суботу, 14 декабря, ожидается солнечная активность с К-индексом 2 (зеленый уровень), что соответствует слабым магнитным бурям.

Магнитные бури — это природные явления, которые возникают из-за взаимодействия Солнца с магнитным полем Земли. Когда из Солнца выходит корональный массовый выброс (КМВ) или быстрый солнечный ветер, это может вызвать возмущения в земной магнитосфере. Такие бури могут влиять на здоровье, спутниковые системы, радиосвязь, навигацию и даже энергетические сети, а также вызвать северное сияние.

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Магнитные бури различают по мощности – на слабые, умеренные и мощные. Стандартная классификация – по К-индексу. До К-индекса 4 – это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствуют.

Все бури выше К-индекса 5 – это бури «красного» уровня. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря.

Напомним, магнитные бури могут вызвать головные боли, слабость, раздражительность или проблемы со сном, поэтому соблюдение этих советов поможет уменьшить их влияние на организм.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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