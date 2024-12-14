Магнітні бурі: якою буде сонячна активність 14 грудня

За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, у суботу, 14 грудня, очікується сонячна активність із К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Магнітні бурі – це природні явища, які виникають через взаємодію Сонця з магнітним полем Землі. Коли із Сонця виходить корональний масовий викид (КМВ) або швидкий сонячний вітер, це може спричинити збурення в земній магнітосфері. Такі бурі можуть впливати на здоров’я, супутникові системи, радіозв’язок, навігацію і навіть енергетичні мережі, а також спричинити північне сяйво.

Магнітні бурі розрізняють за потужністю – на слабкі, помірні та потужні. Стандартна класифікація – за К-індексом. До К-індексу 4 – це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчувають.

Усі бурі вище К-індексу 5 – це бурі «червоного» рівня. Що вищий показник – то сильніша магнітна буря.

Нагадаємо, магнітні бурі можуть спричинити головні болі, слабкість, дратівливість або проблеми зі сном, тому дотримання цих порад допоможе зменшити їхній вплив на організм.