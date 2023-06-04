Магнитные бури 4 июня: благоприятен ли воскресный прогноз

Первый месяц лета 2023 года – это не только начало пляжного сезона: в июне специалисты по космической погода прогнозируют немало магнитных бурь, к которым метеозависимым людям следует быть готовыми заранее.

Что же касается дня сегодняшнего, воскресенья 4 июня, то, по данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, геомагнитная обстановка в этот день ожидается спокойная.

Магнитные бури: когда ждать в июне

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут негативно влиять как на работу систем связи, так и на наше самочувствие.

По прогнозам, слабые магнитные бури возможны 6, 7, 8, а также 16 и 30 июня. Геомагнитный шторм средней силы ожидается 10, 28 и 29 июня. А вот 18, 19 и 20 июня магнитные бури могут быть достаточно сильными.

Обычно слабые магнитные бури проходят незаметно для большинства людей. Но метеозависимые могут ощущать влияние от вспышек на Солнце любой интенсивности. Чаще появляются: снижение работоспособности, общее недомогание, повышенное нервное и эмоциональное напряжение.

Средние и сильные магнитные бури ощущают все. В такие дни нужно быть готовыми к слабости, головным болям, повышению артериального давления, обострению некоторых хронических болезней.

Как пережить магнитные бури

Заранее сделайте ревизию домашней аптечки и проверьте, имеются ли в ней лекарства от головной боли и повышенного артериального давления. Ваш организм намного легче перенесет магнитные бури, если в эти дни не перегружать себя физической работой. В дни магнитных бурь не стоит злоупотреблять алкоголем, энергетическими напитками и кофе – они лишь ослабят ваш организм, и вспышки на Солнце будут ощущаться намного сильнее. В то же время рекомендуется пить больше воды либо травяного чая. Также облегчить самочувствие могут травяные настойки – пустырник, валерьяна, шалфей и некоторые другие травы помогут вам легче пережить магнитные колебания. Добавьте в свою жизнь немного физической активности – например, чаще гуляйте на свежем воздухе. Принимайте контрастный душ – он улучшит ваше самочувствие. Соблюдайте режим отдыха и сна.