Магнитные бури 30 октября: геомагнитный шторм еще не утих

Как и ожидалось, в последние дни октября 2022 года Землю накрыла многодневная магнитная буря. И сегодня, в воскресенье, 30 октября, она продолжится. Так что метеозависимым людям, а также тем, кто страдает от хронических болезней, следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и держать нужные лекарства под рукой.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня ожидается повышенная геомагнитная активность и «периоды штормовой космической погоды».

А по данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, в воскресенье, 30 октября, геомагнитное поле будет от нестабильного до слабого штормового уровня, а вот солнечная активность, вероятно, будет очень низкой.

По прогнозам, в ноябре особо серьезных вспышек на солнце пока не предвидится, а ученые предупреждают нас лишь о весьма незначительных геомагнитных колебаниях.

Реакциями организма на магнитные колебания могут являться головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Кроме того, следует снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, свести к минимуму употребление кофе и алкоголя, отказаться от курения.

В период магнитных бурь можно пропить успокаивающие травяные настойки (пустырник, валерьяна, шалфей). Их можно принимать как отдельно, так и добавлять в чай.

Также желательно включить в свой рацион разжижающие кровь продукты: имбирь, лук, чеснок, свеклу, оливки, горький шоколад.