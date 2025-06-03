По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, сегодня ожидается солнечная активность с К-индексом 5,7 (желтый уровень), что соответствует сильным магнитным бурям.

Отдельные периоды повышенной геомагнитной активности, прогнозируют 3 июня ученые Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными бурями или солнечными бурями.

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Как магнитные бури влияют на людей?

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.

Как помочь организму во время магнитных бурь?

Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.

Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.

Пить травяные чаи и много воды.

Гулять на свежем воздухе, но избегать прямого попадания солнечных лучей.

Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.







