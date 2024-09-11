Магнитные бури: что ждет метеозависимых людей 11 сентября

Со вторника Землю накрыла шестибальная магнитная буря, которая не утихнет и сегодня. Магнитная буря такой силы может повлиять на самочувствие людей.
По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в среду, 11 сентября, на Земле продолжится сильная магнитная буря с К-индексом 6 (красный уровень).
Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. Так что в этот день следует уделить особое внимание своему здоровью.
Также магнитная буря такого уровня может являться причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.
Советы медиков
Поскольку многие люди во время магнитных бурь испытывают ухудшение состояния здоровья, медики советуют:
- соблюдать режим дня;
- вовремя ложиться спать и полноценно высыпаться (не менее 7-9 часов в сутки);
- полноценно и регулярно питаться с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов;
- пить достаточно воды;
- не злоупотреблять кофе, энергетиками, алкоголем, сигаретами, острой и вредной пищей;
- дышать свежим воздухом – во дворе, парке, за городом;
- проветривать помещение;
- снизить психоэмоциональную и физическую нагрузку;
- при ухудшении самочувствия обращаться к врачам.