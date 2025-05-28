Центр прогнозирования космической погоды ожидает 28 мая магнитную бурю красного уровня. Столбики показателей геомагнитной активности поднимутся до отметки с К-индексом 5. Такая активность соответствует сильным магнитным бурям, оказывающим значительное влияние на человека.

Специалисты прогнозируют, что геомагнитная активность начнётся в 15:00 и продлится весь вечер, ночь и следующий день. Буря может вызвать головные боли, мигрени, обострение хронических заболеваний у метеочувствительных людей.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

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Как магнитная буря влияет на человека

Во время магнитных бурь меняется электромагнитная среда, что влияет на биологические ритмы и работу нервной системы. Основные последствия:

головная боль и головокружение,

скачки артериального давления,

бессонница или повышенная усталость,

снижение концентрации и раздражительность,

обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Поэтому метеозависимым людям, которые хотят перестать чувствовать влияние магнитных бурь, стоит регулярно высыпаться, разнообразно и регулярно питаться, пить достаточное количество воды и заниматься физической активностью хотя бы раз в неделю. Это поможет почувствовать себя лучше и перестать страдать от геомагнитной активности.







