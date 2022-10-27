Магнитные бури 27 октября: Землю накроет мощный шторм

В октябре этого года было несколько магнитных бурь средней и низкой интенсивности. А конец месяца, как ожидается, еще поразит мощным всплеском магнитной активности. По прогнозам, с 27 по 30 октября Землю накроет длительная и довольно сильная магнитная буря.
«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – таков прогноз на сегодняшний день, 27 октября, от специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Напомним, что магнитные бури способны повлиять на определенные группы людей. Особенно осторожными в этот период должны быть метеочувствительные люди, пожилые люди, а также люди, страдающие болезнями сердца.
Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:
- слабость и сонливость;
- головная боль и головокружение;
- боль в сердце или повышенное артериальное давление;
- боль в спине и суставах;
- тошнота;
- обострение хронических заболеваний.
В то же время у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.
Чтобы защититься от негативного влияния магнитных бурь, необходимо:
- избегать стрессовых ситуаций и поменьше нервничать;
- отказаться от кофе, алкоголя и газированных напитков, заменив их травяными чаями или настойками;
- правильно питаться и проводить больше времени на свежем воздухе;
- перед сном принять контрастный душ;
- спать не менее 7 часов;
- запастись необходимыми лекарствами.