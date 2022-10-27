Магнитные бури 27 октября: Землю накроет мощный шторм

В октябре этого года было несколько магнитных бурь средней и низкой интенсивности. А конец месяца, как ожидается, еще поразит мощным всплеском магнитной активности. По прогнозам, с 27 по 30 октября Землю накроет длительная и довольно сильная магнитная буря.

«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – таков прогноз на сегодняшний день, 27 октября, от специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Напомним, что магнитные бури способны повлиять на определенные группы людей. Особенно осторожными в этот период должны быть метеочувствительные люди, пожилые люди, а также люди, страдающие болезнями сердца.

Чаще всего в этот период проявляются следующие симптомы:

слабость и сонливость;

головная боль и головокружение;

боль в сердце или повышенное артериальное давление;

боль в спине и суставах;

тошнота;

обострение хронических заболеваний.

В то же время у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Чтобы защититься от негативного влияния магнитных бурь, необходимо:

избегать стрессовых ситуаций и поменьше нервничать;

отказаться от кофе, алкоголя и газированных напитков, заменив их травяными чаями или настойками;

правильно питаться и проводить больше времени на свежем воздухе;

перед сном принять контрастный душ;

спать не менее 7 часов;

запастись необходимыми лекарствами.