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Магнитные бури 27 марта: опасны ли в этот день для здоровья?

Магнитные бури 27 марта: опасны ли в этот день для здоровья?

Сегодня, в понедельник, 27 марта 2023 года, ученые прогнозируют в целом спокойную геомагнитную обстановку. При этом возможны отдельные возмущенные периоды.

Об этом сообщают в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины. Но считать это магнитной бурей не стоит, опасности для здоровья такие возмущения не представляют.

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

В сообщении говорится, что сегодня ожидаются отдельные возмущенные периоды. Это значит, что у метеозависимых людей могут быть головные боли из-за магнитных бурь, хотя большинство людей ничего не заметят.

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять даже на здорового человека. В дни магнитных бурь возможны скачки давления, головные боли, бессонница, повышение температуры тела. Многие метеозависимые люди жалуются на повышенную раздражительность, агрессивность. Также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний

Способы защиты от магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

  • вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;
  • полноценно отдыхать и высыпаться;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;
  • по возможности избегать стрессов;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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