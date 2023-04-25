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Магнитные бури 25 апреля: будет ли космический шторм?

Магнитные бури 25 апреля: будет ли космический шторм?

Сегодня, во вторник, 25 апреля 2023 года, ученые магнитных бурь не прогнозируют.

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины 11 марта будет спокойная геомагнитная обстановка.

Как влияют на самочувствие человека магнитные бури

Колебания геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце – то, что мы и называем магнитными бурями – могут почувствовать все люди, особенно если буря достаточно мощная (а нынешняя как раз является таковой).

Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

  • нарушение сна;
  • усталость и слабость;
  • раздражительность и подавленное настроение;
  • головная боль и головокружение;
  • повышенное или пониженное артериальное давление;
  • боль в спине и суставах;
  • апатия или тревога;
  • обострение хронических болезней.

Можно ли защититься от магнитной бури

В первую очередь медики рекомендуют:

  • соблюдать режим сна, стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. В принципе, этот совет универсален и должен прочно войти в жизнь любого человека, который следит за своим здоровьем.
  • Также важно обратить внимание на свой рацион: отказаться от чрезмерно жирных и соленых блюд. А вот включить в меню пару бананов не помешает: они богаты калием и активными веществами – защитниками от стресса. Вообще полезно употреблять больше сезонных фруктов и овощей.
  • Пить больше воды или травяного чая. А употребление кофе и алкоголя желательно ограничить.
    Следует также избегать стрессов и нервных нагрузок и больше гулять на свежем воздухе.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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