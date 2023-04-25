Магнитные бури 25 апреля: будет ли космический шторм?

В Одессе наблюдали северное сияние: стали известны причины его появления (фоторепортаж) В Одессе и области в ночь с воскресенья на понедельник 24 апреля 2023 жители Одессы и области наблюдали редкое природное явление — полярное сияние. О причинах появления этого явления в Украине объясни на своей странице в Фейсбуке известный харьковский астроном Владимир Кажанов. ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури 24 апреля: есть ли опасность сегодня Сегодня, в понедельник, 24 апреля 2023 года, ученые обещают отдельные возмущенные периоды. Это еще не магнитная буря. Но периодически самочувствие может подводить и в такие периоды. Прогноз предоставила Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины. ПОДРОБНЕЕ

Будет ли магнитная буря в воскресенье 23 апреля – прогноз Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Будет ли спокойным сегодняшний день или следует ждать очередного «шторма», знают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины и Центра прогнозирования космической погоды. ПОДРОБНЕЕ

Космическая погода 22 апреля: магнитная буря пошла на спад? Похоже, что многодневная магнитная буря, накрывшая на днях Землю, идет на спад: так, по информации Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в субботу, 22 апреля 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается, так как солнечная активность в течение последних 24 часов была на низком уровне. ПОДРОБНЕЕ