Магнитные бури 25 мая: когда утихнет магнитная буря?

Сегодня, в четверг, 24 мая 2023 года, ученые обещают спад многодневной магнитной бури. Прогноз представила Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.
Напомним, что еще 23 мая началась магнитная буря средней мощности и продлится до завтра, 26 мая. Хотя буря и пойдет сегодня на убыль, метеозависимым людям нужно запастись средствами, которые ослабят влияние магнитной бури.
Как влияют на самочувствие человека магнитные бури
Колебания геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце – то, что мы и называем магнитными бурями – могут почувствовать все люди, особенно если буря достаточно мощная (а нынешняя как раз является таковой).
Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:
- нарушение сна;
- усталость и слабость;
- раздражительность и подавленное настроение;
- головная боль и головокружение;
- повышенное или пониженное артериальное давление;
- боль в спине и суставах;
- апатия или тревога;
- обострение хронических болезней.
Можно ли защититься от магнитной бури
В первую очередь медики рекомендуют:
- соблюдать режим сна, стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. В принципе, этот совет универсален и должен прочно войти в жизнь любого человека, который следит за своим здоровьем.
- Также важно обратить внимание на свой рацион: отказаться от чрезмерно жирных и соленых блюд. А вот включить в меню пару бананов не помешает: они богаты калием и активными веществами – защитниками от стресса. Вообще полезно употреблять больше сезонных фруктов и овощей.
- Пить больше воды или травяного чая. А употребление кофе и алкоголя желательно ограничить.
Следует также избегать стрессов и нервных нагрузок и больше гулять на свежем воздухе.