Магнитные бури 25 мая: когда утихнет магнитная буря?

Напомним, что еще 23 мая началась магнитная буря средней мощности и продлится до завтра, 26 мая. Хотя буря и пойдет сегодня на убыль, метеозависимым людям нужно запастись средствами, которые ослабят влияние магнитной бури.

Как влияют на самочувствие человека магнитные бури

Колебания геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце – то, что мы и называем магнитными бурями – могут почувствовать все люди, особенно если буря достаточно мощная (а нынешняя как раз является таковой).

Чаще всего наблюдаются следующие симптомы:

нарушение сна;

усталость и слабость;

раздражительность и подавленное настроение;

головная боль и головокружение;

повышенное или пониженное артериальное давление;

боль в спине и суставах;

апатия или тревога;

обострение хронических болезней.

Можно ли защититься от магнитной бури

В первую очередь медики рекомендуют:

соблюдать режим сна, стараться ложиться и просыпаться в одно и то же время. В принципе, этот совет универсален и должен прочно войти в жизнь любого человека, который следит за своим здоровьем.

Также важно обратить внимание на свой рацион: отказаться от чрезмерно жирных и соленых блюд. А вот включить в меню пару бананов не помешает: они богаты калием и активными веществами – защитниками от стресса. Вообще полезно употреблять больше сезонных фруктов и овощей.

Пить больше воды или травяного чая. А употребление кофе и алкоголя желательно ограничить.

Следует также избегать стрессов и нервных нагрузок и больше гулять на свежем воздухе.