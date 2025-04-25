Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Как известно, магнитные бури обладают способностью влиять на атмосферное давление, поэтому в эти дни некоторые люди могут чувствовать себя хуже. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.

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Как минимизировать влияние магнитных бурь

Чтобы уменьшить возможное негативное влияние магнитных бурь, стоит придерживаться нескольких простых советов. В первую очередь, контролируйте свое давление, особенно если имеете проблемы с сердечно-сосудистой системой — лекарства и тонометр должны быть под рукой.

Питание также играет значительную роль: легкая пища, много витаминов и минералов помогут организму легче переносить изменения. Не забывайте о воде — она поддерживает баланс в организме и помогает адаптироваться. Меньше стресса — больше спокойствия, избегайте перегрузок и раздражающих факторов. И, конечно, сон: качественный отдых позволяет организму лучше справляться с любыми внешними воздействиями.