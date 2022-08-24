Магнитные бури 24 августа: каким будет этот день?

Магнитные бури, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для обладателей хронических заболеваний. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период нужно быть людям со склонностью к повышенному артериальному давлению и сердечно-сосудистыми недугами. Именно им обязательно следует знать, когда ждать очередного «шторма».

По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США, сегодня, в среду, 24 августа 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

При этом специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины информируют, что 24 августа возможны отдельные возмущенные периоды.

Ученые считают, что магнитные бури слабой и умеренной мощности не могут влиять на человека. Однако именно в такие дни люди отмечают ухудшение своего здоровья.

При магнитных бурях многие люди жалуются на быструю утомляемость, головные боли, проблемы со сном, обострение хронических заболеваний, ухудшение общего самочувствия, тревожность, раздражительность, скачки давления и учащенное сердцебиение.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.