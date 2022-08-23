Магнитные бури 23 августа: будут или нет?

Об этом сообщили эксперты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины. Поэтому метеозависимым людям в этот день следует внимательно отнестись к своему здоровью.

Это подтверждают и данные специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанических и атмосферных исследований США.

Они отмечают, что магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается. Ведь в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

По прогнозам, до конца августа еще возможны слабые магнитные бури – одну из них прогнозируют ориентировочно на 29 августа.

Во время магнитной бури могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, боли в спине и мышцах, повышенное артериальное давление, слабость, бессонница, также могут обостриться хронические заболевания.

Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм:

проверить есть ли в домашней аптечке все необходимые препараты на случай обострения хронических болезней;

соблюдать правила здорового образа жизни: правильно питаться, много гулять пешком, двигаться;

полноценно отдыхать и спать;

пить больше обычной негазированной воды (особенно актуально летом), травяного чая. А вот от кофе и особенно алкоголя на период магнитных бурь лучше отказаться;

избегать стрессов (конечно, насколько это вообще возможно в условиях войны).