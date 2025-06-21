Ключевые моменты
- Прогноз магнитных бурь на 21 июня;
- Как магнитные бури влияют на человека;
- Как минимизировать воздействие магнитных бурь.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет умеренной с небольшой вероятностью вспышек класса X, сообщает сайт Meteoprog.UA.
Солнечная активность на 21 июня:
- Возможность малого геомагнитного шторма – 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%
- Вероятность вспышки на Солнце M-класса – 65%
- Вероятность вспышки на Солнце X-класса – 15%
- Количество солнечных пятен – 35
Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.
Самыми мощными являются солнечные вспышки X-класса. Такие сильные вспышки встречаются нечасто. Если они направлены на Землю, такие вспышки могут создавать длительные радиационные бури, которые способны повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.
Известно, что магнитные бури обладают способностью влиять на атмосферное давление, поэтому в эти дни некоторые люди могут чувствовать себя хуже. У некоторых людей они способны вызвать головную боль, усталость, бессонницу, раздражительность, снижение концентрации и общее ухудшение самочувствия.
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Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.