Магнитные бури 21 февраля: ждать ли космический шторм?

Во вторник, 21 февраля 2023 года, ученые магнитных бурь не прогнозируют.
По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины 21 февраля будет спокойная геомагнитная обстановка.
Дело в том, что в течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. А магнитные бури, это как раз возмущения магнитного поля Земли вследствие активности солнца.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, а также других заболеваний.
Поэтому людям с сердечно‑сосудистыми заболеваниями во время геомагнитных бурь следует быть наготове: запастись прописанными лечащим врачом препаратами, держать при себе телефон или предупредить близких.