Магнитные бури 20 сентября: будут или нет?

Сегодня, 20 сентября 2022 года, сильной магнитной бури не ожидается. Но и расслабляться не нужно. Ведь серьезная буря уже очень скоро.

Согласно прогнозам, ждать следующую магнитную бурю надо 22 сентября.

Выражение «магнитные бури» уже давно и прочно вошло в нашу жизнь. Каждый месяц на нашей планете бывает примерно четыре магнитные бури. Влияние на здоровье человека их очевидно. Ведь в это время состояние многих людей ухудшается, болит голова, ощущается ломота в теле. Медики абсолютно уверены, что самочувствие людей в большой мере зависит от геомагнитных возмущений.

Есть предположения, что под воздействием магнитного поля изменяется вязкость крови. Во время магнитной бури замедляется кровоток в сосудах, падает сила сердечных сокращений, могут возникать аритмии. В результате скачков кровяного давления у человека возникает нарастающая головная боль и затрудненность дыхания. Недостаток кислорода в крови запускает целый ряд негативных ощущений: боли в области сердца, головокружение, потемнение в глазах, боли в суставах. У пожилых обостряются хронические заболевания. Все это сопровождается упадком сил.

Часто под воздействие магнитных бурь попадают люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы или опорно-двигательного аппарата. Наиболее остро реагируют на солнечные вспышки дети и пожилые люди. Наиболее устойчивы к негативным последствиям геомагнитных бурь молодые люди, имеющие не только хорошую физическую, но и психическую форму.

Прежде всего человек, подверженный влиянию магнитной бури, должен к ней подготовиться. Предупрежденный синоптиками о приближающихся изменениях геомагнитной обстановки, он должен для начала хорошо отдохнуть, в идеале — просто отоспаться. На отдохнувший организм воздействие внешних раздражителей будет минимальным. К тому же на эти дни нужно спланировать работу, не сопряженную с тяжелым физическим трудом. Если человек здоров, он может вести свои привычные дела, как обычно, но не усложнять их дополнительными нагрузками. Нужно больше гулять и отдавать предпочтение легкой диетической пище.

Здоровый образ жизни максимально помогает улучшить ваше самочувствие во время магнитных бурь.