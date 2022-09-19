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Магнитные бури 19 сентября: будет ли болеть голова?

Магнитные бури 19 сентября: будет ли болеть голова?

В понедельник, 19 сентября, геомагнитная обстановка будет спокойная и магнитных бурь не прогнозируется.

Так что одной причиной для головной боли в этот день будет меньше.

В сентябре ожидается несколько магнитных бурь разной интенсивности.

Две из них будут достаточно сильными, еще две — средней интенсивности и две слабые магнитные бури.

Согласно прогнозам, ждать следующую магнитную бурю надо 22 сентября.

Но так как изменения геомагнитного поля земли — явление сложное, делать прогнозы о появлении магнитных бурь непросто. Поэтому рекомендуем следить за прогнозами космической погоды ежедневно.

Солнечные (геомагнитные) бури — это выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие воздействия, из-за которых энергия от Солнца рассеивается во все стороны, в том числе и в сторону Земли. При столкновении с магнитосферой происходит геомагнитная активность.

В зависимости от активности Солнца определяют индекс магнитных бурь. Более слабые обычно незаметны и эти колебания чувствуют только метеочувствительные люди. Бури средней и высокой интенсивности могут влиять на самочувствие всех людей на планете. А при высоком индексе буря может также нарушать работу электрических приборов.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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