Магнитные бури 20 марта: будет ли понедельник тяжелым?

Сегодня, 20 марта 2023 года, нас ждет повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды. Или, по-простому, магнитные бури. Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
Магнитные бури: что это такое?
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже значительное повышение геомагнитной активности может отразиться на здоровье.
Как пережить магнитную бурю? Все люди по-разному реагируют на магнитные бури. Кто-то совсем их не замечает, а кто-то в такие дни с трудом встает с постели.
Самые частые симптомы во время магнитной бури такие:
- головокружение;
- головная боль;
- тошнота;
- повышенное давление и температура;
- сильная слабость;
- сильная сонливость;
- боль в мышцах и суставах;
- раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Метеозависимым людям во время высокой геомагнитной активности рекомендуют не перегружать себя работой и беречь организм.
Особенно следить за состоянием в этот опасный период нужно людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Лучше отказаться от физических нагрузок и активных занятий спортом в эти дни.
- А вот легкая гимнастика и прогулки на свежем воздухе как раз необходимы.
- Обеспечьте себе правильный полноценный сон и питьевой режим.