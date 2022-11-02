Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури 2 ноября: что надо знать?

Магнитные бури 2 ноября: что надо знать?

2 ноября 2022 года из-за повышенной геомагнитной активности возможны периоды штормовой космической погоды и небольшие магнитные бури.

Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Из-за вспышек на солнце, которые произошли несколько дней назад, на Земле повысится геомагнитная активность. В результате вспышек в межпланетное пространство поступает поток заряженных частиц, который при контакте с магнитной оболочкой нашей планеты деформирует ее. Это и есть, так называемые, магнитные бури.

Неспокойная геомагнитная обстановка сохранится в течение первой недели ноября: во вторник, среду и в четверг возможны отдельные периоды малой магнитной бури.

Из-за повышенной геомагнитной активности возможно ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Наиболее зависимы от магнитных бурь люди с заболеванием сердца, с повышенным или пониженным артериальным давлением. Во время магнитной бури возможно нарушение биоритмов организма, увеличение числа несчастных случаев из-за изменения в деятельности центральной нервной системы.

Больной и здоровый организм по-разному реагируют на изменения геофизических условий. У больных ослабляется иммунитет, появляется психическое напряжение. У здорового, наоборот, — активируется иммунная система, увеличивается работоспособность.

Так как в ближайшие дни геомагнитная обстановка неустойчивая, специалисты рекомендуют метеозависимым людям быть внимательными к своему самочувствию и носить при себе необходимые лекарственные препараты, придерживаться принципов здорового питания и хорошо высыпаться.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить