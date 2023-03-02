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Магнитные бури 2 марта: будьте осторожны в этот день

Магнитные бури 2 марта: будьте осторожны в этот день

2 марта 2023 года, в четверг, прогнозируют повышенную геомагнитную активность, которая порой будет переходить в магнитную бурю. Об этом сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Откуда берутся магнитные бури

Из-за вспышек на солнце, которые произошли несколько дней назад, на Земле повысится геомагнитная активность. В результате вспышек в межпланетное пространство поступает поток заряженных частиц, который при контакте с магнитной оболочкой нашей планеты деформирует ее. Это и есть, так называемые, магнитные бури.

Как люди ощущают магнитную бурю

В дни магнитных бурь могут присутствовать такие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • обострение хронических заболеваний;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • сильная усталость;
  • боль в спине;
  • бессонница.

Кому опасаться магнитных бурь и как от них защищаться

Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. А у людей, которые ранее не чувствовали на себе воздействие магнитных бурь, здоровье может ухудшиться незначительно или же такие дни пройдут незаметно.

Во время активных магнитных бурь нужно внимательно относиться к своему состоянию здоровья, защищать свой организм от солнечного воздействия и делать все, чтобы избежать обострения хронических болезней.

Также рекомендуется соблюдать режим сна. Старайтесь ложиться спать в одно и то же время каждый вечер и отдыхать не менее 8 часов.

Не забывайте и о водном балансе организма. В период магнитных бурь следует потреблять большее количество жидкости и избегать продуктов, задерживающих жидкость в организме. Исключите из рациона все жареное, острое, жирное, соленое и копченое.

Не будет лишней спокойная прогулка на свежем воздухе.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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