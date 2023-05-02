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Магнитные бури 2 мая: ждать ли космический шторм?

Магнитные бури 2 мая: ждать ли космический шторм?

Сегодня, во вторник, 2 мая 2023 года, ученые говорят об отдельных возмущенных периодах в геомагнитной оболочке. Но считать это магнитной бурей нельзя. Такой прогноз дает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Как магнитные бури действуют на людей

В сообщении говорится, что сегодня ожидаются отдельные возмущенные периоды. Это значит, что у метеозависимых людей могут быть головные боли из-за магнитных бурь, хотя большинство людей ничего не заметят.

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять даже на здорового человека. В дни магнитных бурь возможны скачки давления, головные боли, бессонница, повышение температуры тела. Многие метеозависимые люди жалуются на повышенную раздражительность, агрессивность. Также в периоды магнитных бурь существует большая угроза обострения хронических заболеваний

Можно ли защититься от магнитной бури

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

  • вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;
  • полноценно отдыхать и высыпаться;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;
  • по возможности избегать стрессов;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

Напомним, что  в период со 2 по 4 мая ожидаются геомагнитные бури средней интенсивности. А уже с 11 мая начнется мощная и затяжная буря, которая продлится неделю, до 17 мая включительно.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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