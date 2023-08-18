Магнитные бури 18 августа: сколько еще будет штормить?

Сегодня, 18 августа, как и два предыдущих дня, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды.

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По прогнозам ученых, на 19 и 20 августа геомагнитная обстановка успокоится, а потом снова будет длиться несколько дней космический шторм.

Опасность магнитной бури

Наибольшую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск испытать высокий уровень радиации, что увеличивает вероятность развития рака.

Люди в дни магнитных бурь гораздо чаще жалуются на головную боль, резкое ухудшение самочувствия, проблемы с концентрацией, нарушение сна.

Также повышенная солнечная активность влияет на психологическое состояние человека. Возможна чрезмерная агрессия, обострение различных расстройств, в том числе тревожности.

Ученые во всем мире продолжают изучать влияние вспышек на Солнце и магнитных бурь на жизнедеятельность человека.

Напомним, что во время магнитных бурь некоторые люди могут выявить у себя следующие симптомы:

головная боль;

головокружение;

тошнота;

боль в сердце;

слабость и сонливость;

боли в спине и суставах;

повышенное давление;

обострение хронических заболеваний.

Как защитить себя в опасные дни

здорово и полноценно питайтесь, пейте достаточно воды;

гуляйте на свежем воздухе (но не под палящим солнцем);

не переутомляйтесь физически и эмоционально;

откажитесь от алкоголя, курения, энергетиков;

ограничьте употребление кофе, крепкого чая;

важные дела лучше перенести на другие дни.