Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури 18 августа: сколько еще будет штормить?

Магнитные бури 18 августа: сколько еще будет штормить?

Сегодня, 18 августа, как и два предыдущих дня, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. 

Прогноз космической погоды предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По прогнозам ученых, на 19 и 20 августа геомагнитная обстановка успокоится, а потом снова будет длиться несколько дней космический шторм.

Опасность магнитной бури

Наибольшую опасность магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне защитного экрана земной атмосферы. У них есть риск испытать высокий уровень радиации, что увеличивает вероятность развития рака.

Люди в дни магнитных бурь гораздо чаще жалуются на головную боль, резкое ухудшение самочувствия, проблемы с концентрацией, нарушение сна.

Также повышенная солнечная активность влияет на психологическое состояние человека. Возможна чрезмерная агрессия, обострение различных расстройств, в том числе тревожности.

Ученые во всем мире продолжают изучать влияние вспышек на Солнце и магнитных бурь на жизнедеятельность человека.

Напомним, что во время магнитных бурь некоторые люди могут выявить у себя следующие симптомы:

  • головная боль;
  • головокружение;
  • тошнота;
  • боль в сердце;
  • слабость и сонливость;
  • боли в спине и суставах;
  • повышенное давление;
  • обострение хронических заболеваний.

Как защитить себя в опасные дни

  • здорово и полноценно питайтесь, пейте достаточно воды;
  • гуляйте на свежем воздухе (но не под палящим солнцем);
  • не переутомляйтесь физически и эмоционально;
  • откажитесь от алкоголя, курения, энергетиков;
  • ограничьте употребление кофе, крепкого чая;
  • важные дела лучше перенести на другие дни.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Магнитные бури: каким будет четверг, 17 августа
    Магнитные бури: каким будет четверг, 17 августа

    По прогнозам ученых, сегодня, 17 августа, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Кроме того, эта магнитная буря может сильно затянуться. По предварительным данным, шторм продлится минимум 3 дня.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури 16 августа: прогноз ученых
    Магнитные бури 16 августа: прогноз ученых

    Сегодня, 16 августа, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Колебания геомагнитной среды могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, а также имеющих хронические заболевания.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури 15 августа: будет ли болеть голова?
    Магнитные бури 15 августа: будет ли болеть голова?

    Во вторник, 15 августа, геомагнитная обстановка будет спокойная и магнитных бурь не прогнозируется.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Прогноз космической погоды на 14 августа: будет ли магнитная буря
    Прогноз космической погоды на 14 августа: будет ли магнитная буря

    В августе магнитные бури (возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце) могут сильно повлиять на наше самочувствие. Головные и мышечные боли, слабость, бессонница и просто резкая смена настроения – это лишь часть того, что могут ощутить на себе многие люди во время солнечной активности.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Магнитные бури: чего ждать от космической погоды 13 августа
    Магнитные бури: чего ждать от космической погоды 13 августа

    По данным Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодняшний воскресный день, 13 августа 2023 года, может оказаться неспокойным: в этот день возможны «повышенная геомагнитная активность и периоды штормовой космической погоды». Так что людям, зависимым от погодных капризов, не будет лишним держать под рукой нужные лекарства.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить