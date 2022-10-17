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Магнитные бури 17 октября: ждать ли космический шторм?

Магнитные бури 17 октября: ждать ли космический шторм?

В понедельник, 17 октября, нас ждет небольшая магнитная буря. Поэтому людям с метеочувствительностью и хроническими заболеваниями надо быть острожными.

Так, согласно прогнозу Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сегодня сильных магнитных бурь не ожидается, но возможны отдельные возмущенные периоды.

Чтобы минимизировать вред магнитных бурь, необходимо придерживаться таких рекомендаций:

  • высыпаться (не менее 7 часов сна),
  • заниматься спортом;
  • избегать переедания и жирной пиши;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
  • употребление кофе и алкоголя по возможности свести к минимуму;
  • стараться избегать стресса;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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