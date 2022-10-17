Магнитные бури 17 октября: ждать ли космический шторм?

Магнитные бури: каков прогноз на 16 октября? Недавно Землю накрыла магнитная буря средней интенсивности, из-за чего могло ухудшиться самочувствие метеозависимых и пожилых людей. И, по прогнозам, до конца этого месяца нас ожидают еще как минимум два космических шторма. А каким обещает быть воскресенье, 16 октября 2022 года? ПОДРОБНЕЕ

Магнитные бури: ждать ли «шторм» 14 октября? Сегодня, в пятницу, 14 октября 2022 года, существенных магнитных бурь не ожидается: в течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне. ПОДРОБНЕЕ