Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури 17 мая: закончится ли шторм в среду?

Магнитные бури 17 мая: закончится ли шторм в среду?

Геомагнитный шторм, покрывший нашу Землю накануне, похоже, продолжится и в среду, 17 мая 2023 года. Как отмечают в Одесской обсерватории радиоастрономического института НАН Украины, сегодня возможны отдельные периоды.

Так, по данным исследователей Национального управления океанических и атмосферных исследований, с 11 мая началась мощная и затяжная буря, которая продлится неделю, до 17 мая включительно. Ее может ощутить каждый человек.

После этого, через несколько относительно спокойных дней, прогнозируется магнитная буря средней силы, которая продлится ориентировочно с 20 по 25 мая включительно.

Магнитные бури: что это и как они влияют на нас

Напомним, магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких суток и способны как вызывать технические сбои, так и негативно влиять на наше здоровье. И если слабые магнитные бури могут чувствовать только метеозависимые люди, то более сильные – почти все люди на планете. Особенно осторожными в эти дни должны быть метеочувствительные, пожилые люди, а также обладатели хронических заболеваний.

В дни магнитных штормов чаще всего наблюдаются следующие симптомы:
  • подавленное настроение и раздражительность;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • апатия или тревога;
  • головная боль и головокружение;
  • обострение хронических заболеваний;
  • ломота в мышцах, костях, местах старых переломов и травм.

Как защититься от магнитных бурь

В опасные для здоровья дни рекомендуется:

  • снизить физические и психоэмоциональные нагрузки, придерживаться нормального распорядка дня и полноценно высыпаться;
  • полноценно питаться, отказаться от жирной пищи и фастфуда;
  • нежелательно пить много кофе, его стоит заменить травяными чаями;
  • также желательно хотя бы на время отказаться от употребления алкоголя;
  • в дни магнитных бурь утром поможет взбодриться небольшая зарядка, контрастный душ, пробежка;
  • кроме того, не стоит поддаваться на провокации, ввязываться в конфликты, спорить и проявлять агрессию;
  • людям с хроническими заболеваниями стоит снизить активность, больше отдыхать, дышать свежим воздухом, пить достаточно воды и держать под руками необходимые препараты.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить