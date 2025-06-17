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Прогноз магнитных бурь на 17 июня

Как помочь организму во время магнитных бурь

Прогноз магнитных бурь на 17 июня

По данным Центра прогнозирования космической погоды при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США, во вторник, 17 июня, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям.

Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце. В момент коронального выброса в пространство вырываются заряженные частицы – электроны и протоны, которые при приближении к Земле влияют на магнитосферу планеты. В зависимости от интенсивности бури влияние может быть незначительным или серьезным – вплоть до нарушения работы спутников, мобильной связи, GPS и навигации.

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Мерой оценки мощности магнитных бурь является планетарный К-индекс. Показатели от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают реакции у людей. Начиная с К-индекса 5 («красный» уровень), бури могут ощутимо влиять на самочувствие, а при значениях 7-8 и выше возможно даже возникновение северного сияния.

В дни повышенной геомагнитной активности многие люди жалуются на головную боль, слабость, нарушение сна, подавленность или наоборот – тревожность. Особенно это касается людей с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоников, а также пожилых людей.

Что делать во время магнитных бурь

Пить больше воды и уменьшить количество кофеина и алкоголя.

Ложиться спать не позднее 23:00 и обеспечить полноценный ночной отдых.

Уменьшить эмоциональную нагрузку, избегать стрессов и сильных переживаний.

Сбалансировать рацион, добавить больше овощей, фруктов, магния и калия.

Если есть проблемы с давлением или сердцем — держать под рукой назначенные препараты.

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