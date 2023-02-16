Магнитные бури 16 февраля: могут ли принести вред?

В четверг, 16 февраля 2023 года, возможны лишь слабые кратковременные магнитные бури. На большинство людей влияние таких магнитных бурь будет несущественным.
Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.
По данным специалистов 16 февраля возможны отдельные возмущенные периоды геомагнитного поля Земли. Они могут подпортить самочувствие лишь тем, кто очень к ним чувствителен.
В целом же эти геомагнитные колебания называть такие колебания полноценной магнитной бурей нельзя.
Магнитные бури – что это?
И хотя опасаться магнитных бурь сегодня не стоит, давайте разберемся, что это такое, как они вредят организму и как это негативное влияние нейтрализовать.
Магнитные бури, а если выражаться правильно, Геомагнитная буря — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.
Обычно магнитные бури следуют после сильных вспышек на солнце.
Опасность магнитных бурь
Магнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями. Поэтому этим категориям в такой день нужно быть осторожными.
Чтобы свести к минимуму отрицательное влияние магнитных бурь на организм, в дни, когда они разыгрываются, врачи рекомендуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку.
В период геомагнитной активности могут наблюдаться такие симптомы:
- слабость и сонливость;
- нарушение сна;
- раздражительность и подавленное настроение;
- головная боль и головокружение;
- боль в сердце;
- повышенное или пониженное артериальное давление;
- боль в спине и суставах;
- апатия и тревога;
Для этого надо полноценно высыпаться, погулять на свежем воздухе, питаться качественной здоровой пищей, а вредную (острую, соленую, алкоголь) исключить из рациона.
Как избежать вреда от магнитных бурь
В такие дни медики рекомендуют придерживаться простых правил: вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом. Также стоит проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
- полноценно отдыхать и высыпаться;
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая,
- Отказаться от кофе и крепкого чая;
- Отказаться от алкоголя;
- Отказаться от курения;
- по возможности избегать стрессов;
- проводить время на свежем воздухе;
- принимать ванну с солью;
- наладить режим сна.
- Выполнять простые физические упражнения
- Больше шутить, улыбатья и поддерживать хорошее настроение