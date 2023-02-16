Магнитные бури 16 февраля: могут ли принести вред?

В четверг, 16 февраля 2023 года, возможны лишь слабые кратковременные магнитные бури. На большинство людей влияние таких магнитных бурь будет несущественным.

Об этом сообщили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По данным специалистов 16 февраля возможны отдельные возмущенные периоды геомагнитного поля Земли. Они могут подпортить самочувствие лишь тем, кто очень к ним чувствителен.

В целом же эти геомагнитные колебания называть такие колебания полноценной магнитной бурей нельзя.

Магнитные бури – что это?

И хотя опасаться магнитных бурь сегодня не стоит, давайте разберемся, что это такое, как они вредят организму и как это негативное влияние нейтрализовать.

Магнитные бури, а если выражаться правильно, Геомагнитная буря — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.

Обычно магнитные бури следуют после сильных вспышек на солнце.

Опасность магнитных бурь

Магнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых, пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями. Поэтому этим категориям в такой день нужно быть осторожными.

Чтобы свести к минимуму отрицательное влияние магнитных бурь на организм, в дни, когда они разыгрываются, врачи рекомендуют уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку.

В период геомагнитной активности могут наблюдаться такие симптомы:

слабость и сонливость;

нарушение сна;

раздражительность и подавленное настроение;

головная боль и головокружение;

боль в сердце;

повышенное или пониженное артериальное давление;

боль в спине и суставах;

апатия и тревога;

Для этого надо полноценно высыпаться, погулять на свежем воздухе, питаться качественной здоровой пищей, а вредную (острую, соленую, алкоголь) исключить из рациона.

Как избежать вреда от магнитных бурь

В такие дни медики рекомендуют придерживаться простых правил: вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом. Также стоит проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.

полноценно отдыхать и высыпаться;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая,

Отказаться от кофе и крепкого чая;

Отказаться от алкоголя;

Отказаться от курения;

по возможности избегать стрессов;

проводить время на свежем воздухе;

принимать ванну с солью;

наладить режим сна.

Выполнять простые физические упражнения

Больше шутить, улыбатья и поддерживать хорошее настроение