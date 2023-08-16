Магнитные бури 16 августа: прогноз ученых

Сегодня, 16 августа, ожидается повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды. Колебания геомагнитной среды могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей, а также имеющих хронические заболевания.

Прогноз «Одесской жизни» предоставили в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

Нынешний август оказался богатым на возмущения магнитного поля Земли, вызванные повышенной активностью Солнца. И хотя ученые пока не пришли к единому мнению, есть ли у человека рецепторы, способные «считывать» изменения магнитного поля, множество людей чувствительны к этим колебаниям.

Головные боли и головокружения, апатия и упадок сил, снижение концентрации и памяти, бессонница и необъяснимая раздражительность, обострение хронических недугов и скачки давления – все это и множество других проявлений в той или иной степени испытывают в такие дни около 50% населения нашей планеты.

Кому в ближайшие дни нужно поберечься

В первую очередь, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертонией, ишемической болезнью сердца, любыми сосудистыми патологиями. Кроме того, внимательнее обычного к своему здоровью нужно быть пожилым людям, диабетикам, пациентам с лишним весом, беременным.

Что можно сделать для защиты организма

К сожалению, спасительной таблетки «от магнитной бури» не существует. Но постараться снизить уровень стресса вполне в наших силах. Поэтому на ближайшие дни ставим себе приятные задачи:

больше отдыхать, делать перерывы в работе, не перегружаться, оставлять время для себя;

стараться высыпаться, ложась не позднее 23 часов и отставляя телефон, новости и тревожные мысли хотя бы за час до сна;

больше двигаться, ходить пешком, постараться хотя бы на 20 минут выходить на улицу перед сном;

чаще общаться с близкими, наблюдать за природой, находить любые источники позитивных эмоций;

пить достаточное количество воды из расчета 30 мл на 1 кг веса при отсутствии противопоказаний из-за хронических болезней;

поддерживать тонус сосудов контрастным душем комфортных температур;

придерживаться «антимагнитного» режима питания, в котором нет алкоголя, жирной, жареной, тяжелой пищи – в августе это совсем не сложно;

избегать конфликтов, выяснения отношений, любых ситуаций, выводящих из равновесия.

Чего не стоит делать во время магнитных бурь

Садиться на диету или, напротив, переедать.

Снимать стресс алкоголем, кофеином или никотином.

Перенапрягаться: хоть на работе, хоть в огороде, хоть в спортзале.

Поддерживать себя тонизирующими напитками.

Отправляться в дальние поездки и даже садиться за руль, если вы метеочувствительны.

Находиться на открытом солнце.

Выполнять работу, требующую особой концентрации и сосредоточенности.

Забывать свою аптечку «скорой помощи», выходя из дома.