Магнитные бури 13 мая: будет ли суббота опасной для здоровья

Сегодня, в субботу, 13 маяя 2023 года, ученые сообщают о продолжении затяжной магнитной бури, которая началась еще 11 мая. В определенный часы ситуация может осложняться. Такой прогноз дает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.
Напоним, что 11 мая началась мощная и затяжная буря, которая продлится неделю, до 17 мая включительно. Ее может почувствовать каждый человек.
Как магнитные бури действуют на людей
Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять на здоровье людей метеозависимых или с хроническими болезнями. Хотя большинство людей при такой силе как сегодня на них даже не обратит внимания.
И все же, в дни магнитных бурь возможны:
- скачки давления;
- головные боли;
- бессонница;
- повышение температуры тела.
Многие метеозависимые люди также жалуются на:
- повышенную раздражительность;
- агрессивность;
- существует угроза обострения хронических заболеваний.
Как защититься от магнитных бурь
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:
- вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;
- полноценно отдыхать и высыпаться;
- пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;
- по возможности избегать стрессов;
- проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.