Магнитные бури 13 мая: будет ли суббота опасной для здоровья

Сегодня, в субботу, 13 маяя 2023 года, ученые сообщают о продолжении затяжной магнитной бури, которая началась еще 11 мая. В определенный часы ситуация может осложняться. Такой прогноз дает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Напоним, что 11 мая началась мощная и затяжная буря, которая продлится неделю, до 17 мая включительно. Ее может почувствовать каждый человек.

Как магнитные бури действуют на людей

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять на здоровье людей метеозависимых или с хроническими болезнями. Хотя большинство людей при такой силе как сегодня на них даже не обратит внимания.

И все же, в дни магнитных бурь возможны:

скачки давления;

головные боли;

бессонница;

повышение температуры тела.

Многие метеозависимые люди также жалуются на:

повышенную раздражительность;

агрессивность;

существует угроза обострения хронических заболеваний.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;

полноценно отдыхать и высыпаться;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;

по возможности избегать стрессов;

проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.