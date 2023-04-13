Магнитные бури 13 апреля: будет ли четверг опасным для здоровья

Сегодня, в четверг, 13 апреля 2023 года, ученые сообщают об отдельных возмущенных периодах геомагнитной оболочки нашей планеты. Это еще не магнитная буря. Но в определенный часы ситуация может осложняться.Такой прогноз дает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Как магнитные бури действуют на людей

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять на здоровье людей метеозависимых или с хроническими болезнями. Хотя большинство людей при такой силе как сегодня на них даже не обратит внимания.

И все же, в дни магнитных бурь возможны:

скачки давления;

головные боли;

бессонница;

повышение температуры тела.

Многие метеозависимые люди также жалуются на:

повышенную раздражительность;

агрессивность;

существует угроза обострения хронических заболеваний.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;

полноценно отдыхать и высыпаться;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;

по возможности избегать стрессов;

проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.