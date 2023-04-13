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Магнитные бури 13 апреля: будет ли четверг опасным для здоровья

Магнитные бури 13 апреля: будет ли четверг опасным для здоровья

Сегодня, в четверг, 13 апреля 2023 года, ученые сообщают об отдельных возмущенных периодах геомагнитной оболочки нашей планеты. Это еще не магнитная буря. Но в определенный часы ситуация может осложняться.Такой прогноз дает Одесская обсерватория Радиоастрономического института НАН Украины.

Как магнитные бури действуют на людей

Астрономические явления, связанные с возмущением магнитного поля Земли, в зависимости от своей интенсивности способны повлиять на здоровье людей метеозависимых или с хроническими болезнями. Хотя большинство людей при такой силе как сегодня на них даже не обратит внимания. 

И все же, в дни магнитных бурь возможны:

  • скачки давления; 
  • головные боли;
  • бессонница;
  • повышение температуры тела.

Многие метеозависимые люди также жалуются на:

  • повышенную раздражительность;
  • агрессивность; 
  • существует угроза обострения хронических заболеваний.

Как защититься от магнитных бурь

Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, в дни магнитных бурь следует придерживаться простых рекомендаций:

  • вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься спортом;
  • полноценно отдыхать и высыпаться;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая, а от кофе и алкоголя на время отказаться;
  • по возможности избегать стрессов;
  • проверить содержимое своей домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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