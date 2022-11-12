Магнитные бури 12 ноября: какой будет суббота?

Сегодня, в субботу, 12 ноября, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, но при этом существенных магнитных бурь не ожидается.

В то же время специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины предупреждают: сегодня возможны отдельные возмущенные периоды.

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли разной интенсивности, длящиеся от нескольких часов до нескольких дней. Они влияют на работу систем связи, могут вызвать технические сбои.

Геомагнитные колебания также способны повлиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. Такие люди могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, раздражительность, бессонницу, боли в мышцах, велик риск обострения хронических заболеваний.

Основным рецептом защиты от магнитных бурь является здоровый сон и отдых. Также желательно снизить физические и психологические нагрузки, отказаться от тяжелой, соленой и острой пищи, кофе и алкоголя. Хорошее воздействие имеют умеренная спортивная нагрузка и употребление травяных чаев.

А людям с хроническими заболеваниями стоит всегда держать под рукой необходимые лекарства.