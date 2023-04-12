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Магнитные бури 12 апреля: «шторм» или «штиль»?

Магнитные бури 12 апреля: «шторм» или «штиль»?

Геомагнитный «шторм», накрывший Землю пару дней назад, продолжится и сегодня, в среду, 12 апреля 2023 года. По крайней мере, таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – так охарактеризовали этот день специалисты.

Прогноз магнитных бурь на вторую декаду апреля

При этом, как отмечают ученые, эта магнитная буря будет незначительной и ее могут почувствовать разве что очень метеозависимые люди. К тому же, с сегодняшнего дня космическая «непогода» постепенно пойдет на спад.

По прогнозам, магнитные бури средней силы возможны 18, 21, 26, 28 и 29 апреля.

Самые сильные «штормы» могут случиться 20, 27 и 30 апреля.

Как сохранить здоровье в дни магнитных бурь

Следует отметить, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья человека. В то же время на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.

Помимо этого, не исключены и такие симптомы, как:

  • головная боль и головокружение;
  • снижение аппетита;
  • повышение или снижение давления;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах;
  • слабость или усталость.

Во время магнитных бурь врачи советуют отказаться от серьезных физических нагрузок, воздержаться от вредной пищи и лечь раньше спать.

Кроме того, чтобы пережить неблагоприятные дни без осложнений для здоровья, необходимо:

  • вести здоровый образ жизни;
  • пить больше обычной чистой воды, травяного чая;
  • не злоупотреблять алкоголем и кофе;
  • по возможности избегать стрессов;
  • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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