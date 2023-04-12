Магнитные бури 12 апреля: «шторм» или «штиль»?

Геомагнитный «шторм», накрывший Землю пару дней назад, продолжится и сегодня, в среду, 12 апреля 2023 года. По крайней мере, таков прогноз Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

«Повышенная геомагнитная активность, возможны периоды штормовой космической погоды», – так охарактеризовали этот день специалисты.

Прогноз магнитных бурь на вторую декаду апреля

При этом, как отмечают ученые, эта магнитная буря будет незначительной и ее могут почувствовать разве что очень метеозависимые люди. К тому же, с сегодняшнего дня космическая «непогода» постепенно пойдет на спад.

По прогнозам, магнитные бури средней силы возможны 18, 21, 26, 28 и 29 апреля.

Самые сильные «штормы» могут случиться 20, 27 и 30 апреля.

Как сохранить здоровье в дни магнитных бурь

Следует отметить, что магнитные бури могут оказывать негативное влияние на состояние здоровья человека. В то же время на каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то – обострение хронических болезней.

Помимо этого, не исключены и такие симптомы, как:

головная боль и головокружение;

снижение аппетита;

повышение или снижение давления;

нарушение сна;

боль в суставах;

слабость или усталость.

Во время магнитных бурь врачи советуют отказаться от серьезных физических нагрузок, воздержаться от вредной пищи и лечь раньше спать.

Кроме того, чтобы пережить неблагоприятные дни без осложнений для здоровья, необходимо:

вести здоровый образ жизни;

пить больше обычной чистой воды, травяного чая;

не злоупотреблять алкоголем и кофе;

по возможности избегать стрессов;

проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.