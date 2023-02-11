Новости Одессы и Одесской области

Магнитные бури 11 февраля: в субботу заштормит?

Магнитные бури 11 февраля: в субботу заштормит?

По данным Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в субботу, 11 февраля 2023 года, геомагнитное поле Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. При этом существенных магнитных бурь специалисты не прогнозируют.

В свою очередь в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины отмечают, что сегодня возможны периоды штормовой космической погоды.

По прогнозам, в феврале ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности. Так, небольшой «шторм» возможен 15 февраля. В этот день метеозависимым людям советую больше отдыхать.

Магнитные бури оказывают влияние на наше самочувствие. Нас могут мучить головные боли, высокое или низкое давление, проблемы со сном.

Чтобы уберечь себя от воздействия магнитных бурь, следует:

  • придерживаться правил здорового питания и качественного сна;
  • пить больше воды и зеленого или травяного чая;
  • больше гулять на свежем воздухе и избегать стрессов.

Кроме того, в домашней аптечке всегда должны быть лекарства от головной боли и повышенного давления.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить