Магнитные бури 11 февраля: в субботу заштормит?

По данным Центра прогнозирования космической погоды, сегодня, в субботу, 11 февраля 2023 года, геомагнитное поле Земли будет от спокойного до нестабильного уровня. При этом существенных магнитных бурь специалисты не прогнозируют.

В свою очередь в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины отмечают, что сегодня возможны периоды штормовой космической погоды.

По прогнозам, в феврале ожидаются магнитные бури сильной и средней мощности. Так, небольшой «шторм» возможен 15 февраля. В этот день метеозависимым людям советую больше отдыхать.

Магнитные бури оказывают влияние на наше самочувствие. Нас могут мучить головные боли, высокое или низкое давление, проблемы со сном.

Чтобы уберечь себя от воздействия магнитных бурь, следует:

придерживаться правил здорового питания и качественного сна;

пить больше воды и зеленого или травяного чая;

больше гулять на свежем воздухе и избегать стрессов.

Кроме того, в домашней аптечке всегда должны быть лекарства от головной боли и повышенного давления.